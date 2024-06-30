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    Саутгейт выводит Англию в четвертьфинал крупного турнира четвертый раз подряд

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    Сборная Англии выходит в 1/4 финала в 4-й раз подряд на крупных турнирах.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    Напомним, что Гарет Саутгейт возглавил сборную «трех львов» в 2016-м году. При этом специалисте Англия заняла 4-е место на чемпионате мира 2018-го года, а также доходила до финала Евро-2020.

    Помимо этого, на чемпионате мира 2022-го года Англия вылетела на стадии 1/4 финала и сейчас сборная «трех львов» также вышла в четвертьфинал Евро-2024.

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