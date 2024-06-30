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    Ракицкий ушел из «Шахтера»

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    Защитник Ярослав Ракицкий покинул «Шахтер».

    Ярослав Ракицкий
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    Ярослав Ракицкий

    «С 12 лет и до сегодняшнего дня я отдавал и оставлял своё сердце, себя "Шахтёру", как на футбольной арене, так и за пределами зелёного поля.

    Спасибо, президент, за всё, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб. Спасибо, "Шахтёр"! Желаю золотых кубков и побед!», — написал Ракицкий на своей странице в соцсетях.

    Напомним, с 2019 по 2022 год 34-летний Ракицкий играл за санкт-петербургский «Зенит».

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