Ракицкий ушел из «Шахтера»

Защитникпокинул «Шахтер».

«С 12 лет и до сегодняшнего дня я отдавал и оставлял своё сердце, себя "Шахтёру", как на футбольной арене, так и за пределами зелёного поля.

Спасибо, президент, за всё, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб. Спасибо, "Шахтёр"! Желаю золотых кубков и побед!», — написал Ракицкий на своей странице в соцсетях.

Напомним, с 2019 по 2022 год 34-летний Ракицкий играл за санкт-петербургский «Зенит».