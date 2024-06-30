Агент Джикии: Георгий знает о варианте с «Химками»

Агент Вадим Шпинев, работающий с, прокомментировал интерес к нему со стороны «Химок».

«Георгий знает о варианте с "Химками", но все зависит от его желания. Как будет принято какое‑то решение, все об этом узнают. Туфан Садыгов — богатый, состоятельный человек, владелец клуба. Ему только респект и уважение. Мы с ним не говорили ни про какие‑то даты, цифры, была просто беседа, чаепитие», — сказал Шпинев «Матч ТВ».

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30-летний Джикия стал свободным агентом по окончании сезона, покинув московский «Спартак», где был капитаном. «Химки» по итогам прошлого сезона вернулись в РПЛ.