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    Агент Джикии: Георгий знает о варианте с «Химками»

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    Агент Вадим Шпинев, работающий с Георгием Джикия, прокомментировал интерес к нему со стороны «Химок».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Георгий знает о варианте с "Химками", но все зависит от его желания. Как будет принято какое‑то решение, все об этом узнают. Туфан Садыгов — богатый, состоятельный человек, владелец клуба. Ему только респект и уважение. Мы с ним не говорили ни про какие‑то даты, цифры, была просто беседа, чаепитие», — сказал Шпинев «Матч ТВ».

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    30-летний Джикия стал свободным агентом по окончании сезона, покинув московский «Спартак», где был капитаном. «Химки» по итогам прошлого сезона вернулись в РПЛ.

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