Дешам ответил критикам игры сборной Франции

Наставник сборной Франциизащитил своих игроков атаки после критики за невзрачные действия на Евро-2024.

«Таков футбол. Временами подобное случается с командой. Даже очень хороший бомбардир может не забивать на протяжении неопределённого количества раз. И всё же они хороши в этом. Сейчас мы пребываем в периоде, когда демонстрируем невысокую эффективность.

Не существует чудодейственного средства как это исправить, кроме того, как делать свою работу и оставаться спокойными», — цитирует Дешама RMC Sport со ссылкой на TF1.

Календарь и таблица Евро-2024

За три матча групповой стадии Франция забила всего два мяча, один из них автогол. Единственным голом в ее составе отметился Килиан Мбаппе, поразивший ворота Польши (1:1) в третьем туре.