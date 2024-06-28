Кононов о поражении «Торпедо»: Даже сегодня было видно, что мы ещё «тяжеловаты»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со(1:3).

«Первый тайм был, я считаю, равный. "Спартак" владел мячом, у нас был хороший контроль мяча, поэтому закономерный счёт 1:1. Хотя моменты были и возле наших ворот, но наша оборона в целом хорошо справлялась. Также мы смогли создать несколько неплохих моментов у ворот соперника.

Во втором тайме дали ребятам, которые первый тайм играли, немного побольше времени, потому что исходили из нашего плана подготовки к сезону. Хотя, понятно, они находятся под нагрузками: хоть мы сейчас и работаем в одноразовом режиме, но нагрузки мы не сбавляем. Даже сегодня было видно, что мы ещё "тяжеловаты" в работе с мячом, передвижении», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

В следующем товарищеском матче московское «Торпедо» сыграет против «Алании» 6-го июля.