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    Кононов о поражении «Торпедо»: Даже сегодня было видно, что мы ещё «тяжеловаты»

    Футбол Товарищеские матчи Торпедо Спартак
    Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со «Спартаком» (1:3).

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Первый тайм был, я считаю, равный. "Спартак" владел мячом, у нас был хороший контроль мяча, поэтому закономерный счёт 1:1. Хотя моменты были и возле наших ворот, но наша оборона в целом хорошо справлялась. Также мы смогли создать несколько неплохих моментов у ворот соперника.

    Во втором тайме дали ребятам, которые первый тайм играли, немного побольше времени, потому что исходили из нашего плана подготовки к сезону. Хотя, понятно, они находятся под нагрузками: хоть мы сейчас и работаем в одноразовом режиме, но нагрузки мы не сбавляем. Даже сегодня было видно, что мы ещё "тяжеловаты" в работе с мячом, передвижении», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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