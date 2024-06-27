«Спартак» выиграл у «Торпедо» в первом матче под руководством Станковича

Антон Зиньковский Фото: globallookpress.com
Игра, состоявшаяся на базе «Спартака» в Тарасовке, завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.
В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский (27-я минута), Павел Мелёшин (49) и Даниил Зорин (73).
У «Торпедо» автором единственного гола стал Александр Иваньков (37).
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Рябчук, Мартинс, Игнатов, Пруцев, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.
Для «Спартака» это был первый матч под руководством сербского тренера Деяна Станковича.