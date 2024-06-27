ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеФранция не просто скучна при Дешаме. Она еще и не слишком хороша
    Все новости спорта

    «Спартак» выиграл у «Торпедо» в первом матче под руководством Станковича

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Торпедо РПЛ Футбол России Товарищеские матчи
    Московский «Спартак» одержал победу над «Торпедо» в рамках первого предсезонного матча.

    Антон Зиньковский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Зиньковский

    Игра, состоявшаяся на базе «Спартака» в Тарасовке, завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

    В составе «Спартака» отличились Антон Зиньковский (27-я минута), Павел Мелёшин (49) и Даниил Зорин (73).

    У «Торпедо» автором единственного гола стал Александр Иваньков (37).

    Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Рябчук, Мартинс, Игнатов, Пруцев, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

  • Источник: «Спартак» подписал контракт с нападающим «Бетиса»
  • Читайте по теме

    • Для «Спартака» это был первый матч под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли Уругвай Боливию?
  • Уругвай — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли США с Панамой?
  • Панама — США. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • У Шелтона будут проблемы в матче против 289-й ракетки мира?
  • Шелтон — Джабб. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панама — США
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шелтон — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Вукич — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Таммека — Нымме Калью
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры