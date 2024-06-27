Источник: В сборной Украины перед Евро-2024 произошел серьезный конфликт между Ребровым и Зинченко

Украинский спортивный журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликте между главным тренером сборной Украиныи одним из лидеров команды

«Я не хотел до Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее до Евро — это навредить сборной. Этого я не желал. Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать, что было несколько месяцев назад в лагере сборной.

Был почти открытый конфликт Зинченко — Ребров. Подтвержденная у меня информация из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю.

Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто". Это не было так: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация".

Я хотел бы завершить эту историю, что этот конфликт был исчерпан не так, что пустили на самотек. Ребров и Зинченко побеседовали. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. Все окей, они пожали руки», — сообщил Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Команда Реброва набрала четыре очка в трех матчах, но все равно заняла последнее место в группе.