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    Источник: В сборной Украины перед Евро-2024 произошел серьезный конфликт между Ребровым и Зинченко

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    Украинский спортивный журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликте между главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым и одним из лидеров команды Александром Зинченко.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Я не хотел до Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее до Евро — это навредить сборной. Этого я не желал. Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать, что было несколько месяцев назад в лагере сборной.

    Был почти открытый конфликт Зинченко — Ребров. Подтвержденная у меня информация из команды, изнутри, поэтому я за нее гарантированно отвечаю.

    Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто". Это не было так: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация".

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    • Я хотел бы завершить эту историю, что этот конфликт был исчерпан не так, что пустили на самотек. Ребров и Зинченко побеседовали. По моей информации, они пришли к общему знаменателю. Все окей, они пожали руки», — сообщил Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

    Напомним, сборная Украины не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Команда Реброва набрала четыре очка в трех матчах, но все равно заняла последнее место в группе.

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