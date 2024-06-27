Источник: У Гризманна конфликт с Дешамом

По данным авторитетного источника Le Parisien, в сборной Франции на этом чемпионате Европы не так хорошо в атмосферой внутри команды.

Стало известно, что один из лидеров «трехцветных» Антуан Гризманн конфликтует с главным тренером Дидье Дешамом.

Причиной негативной реакции стало желание тренера французов поберечь Гризманна в игре третьего тура с Польшей (0:0). Сам же футболист наоборот хотел выйти на поле и сохранить игровую форму.

Это привело к тому, что Дешам и Гризманн сейчас не общаются друг с другом и вообще идет речь о том, чтобы вывести нападающего «Атлетико» из основного состава.