Адиев рассказал о своей главной мечте в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата»рассказал о своей главной мечте в грозненском клубе.

«С "Зенитом" мы сделали первый шажок. После наших пяти побед впервые за долгое время много людей пришло на матч, интерес в городе к нам вырос. К сожалению, мы проиграли. Балтиев как-то спросил меня: "Мусаевич, в Казахстане нам удавалось собрать полные трибуны. Здесь удастся?" Я ответил, что это моя самая большая мечта, чтобы "Ахмат Арена" была полностью заполнена», — рассказал Адиев «Чемпионат».

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.