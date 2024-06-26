Месси получил травму на Кубке Америки

Сборная Аргентины победила Чили в матче Кубка Америки со счетом 1:0.В этой игре нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение приводящей мышцы правой ноги. Об этом он сообщил после игры.

«Что мне известно на данный момент? Нога меня немного беспокоила, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьезного. Это было в начале первого тайма, мне стало тяжело.

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Мне было трудно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Завтра я посмотрю, что с этим делать», — цитирует Месси TyC Sports.