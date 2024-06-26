«Челси» может заплатить больше 115 млн фунтов за нападающего «Ньюкасла»

может покинутьэтим летом.

По информации Mail Sport, Исак стал трансферной целью «Челси».

Источник утверждает, что клубы уже общались по поводу возможного трансфера шведского нападающего.

Отмечается, что «Челси» придется заплатить за Исака минимум 115 миллионов фунтов.

Transfermarkt оценивает стоимость Исака в 75 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 30 матчей и забил 21 гол.

Ранее стало известно, что «Челси» выкупит у «Барселоны» нападающего Марка Гиу.