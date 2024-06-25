Нападающий «Барселоны» близок к переходу в «Челси»

Нападающий «Барселоны»продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

В ближайшее время Гиу станет игроком «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб активирует опцию выкупа 18-летнего футболиста, которая составляет всего лишь шесть миллионов евро.

По данным AS, в переходе Гиу лично заинтересован новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

«Барселона» хотела продлить с Гиу контракт на новых условиях, но не смогла договориться со стороной игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость Гиу в 7,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел за первую команду «Барселоны» семь матчей и забил два гола.