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    Нападающий «Барселоны» близок к переходу в «Челси»

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    Нападающий «Барселоны» Марк Гиу продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

    Марк Гиу
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    Марк Гиу

    В ближайшее время Гиу станет игроком «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Лондонский клуб активирует опцию выкупа 18-летнего футболиста, которая составляет всего лишь шесть миллионов евро.

    По данным AS, в переходе Гиу лично заинтересован новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

    «Барселона» хотела продлить с Гиу контракт на новых условиях, но не смогла договориться со стороной игрока.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гиу в 7,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел за первую команду «Барселоны» семь матчей и забил два гола.

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