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    Йорданеску: Хотим выйти в плей-офф с 1-го места

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    Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску высказался о предстоящем матче против Словакии.

    Эдвард Йорданеску
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    Эдвард Йорданеску

    «Мы находимся в шаге от исторического события, самого прекрасного момента в нашей карьере. У нас есть не только энтузиазм, но и баланс. У этой команды есть характер, и после попадания в финальную часть Евро спустя 8 лет я думаю, что одно из наших главных достижений заключается в том, что мы вернули свой дух и чувство гордости. Это отметили и болельщики, сплотившиеся

    Словакия — одна из самых организованных команд на Евро. Они очень точны, у них есть четкие схемы. У них тренер с хорошей школой, это зрелая и опытная команда. Я видел их статистику, и она меня впечатлила. У них есть преимущество благодаря дополнительному дню отдыха, но завтра все будет о сердце. Мы думаем только о выходе из группы, неважно, как это произойдет. Мы хорошо проанализировали ситуацию и попытались исправиться, потому что матч с Бельгией был самым сложным за время, что я в сборной.

    Мы играем на выход из группы, хотим занять 1-е место. Мы были там с самого начала и хотим закончить первыми. Теоретически у соперника есть определенные преимущества, особенно дополнительные дни отдыха. Но самое главное — двигаться вперед. Думаю, Бельгия не обыграет Украину», — цитирует Йорданеску GSP.

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