Франция — Польша: счет матча 1:1, обзор голов

поделила очки с(1:1) в матче группового этапа Евро-2024 .

Первый гол забила французская сборная на 56-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота Польши, а нападающий французов Килиан Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

На 79-й минуте Польша сумела сравнять счет. Судья снова поставил пенальти, но уже в ворота Франции. Нападающий польской сборной Роберт Левандовский также успешно пробил с точки — 1:1.

Футбол. Евро-2024. Группа D Франция — Польша 1:1 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (56'), 1:1 Роберт Левандовски (пенальти) (79') Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми (Юссуф Фофана, 82'), Н’Голо Канте (Антуан Гризманн, 61'), Адриен Рабьо (Эдуардо Камавинжа, 61'), Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 86'), Килиан Мбаппе, Брэдли Баркола (Оливье Жиру, 61') Польша: Лукаш Скорупски, Якуб Кивёр, Павел Давидович, Ян Беднарек, Кацпер Урбаньски, Себастьян Шиманьски (Кароль Свидерски, 68'), Никола Залевский (Михал Скурась, 68'), Пётр Зелиньски, Якуб Модер, Пшемыслав Франковски, Роберт Левандовски Предупреждения: Никола Залевский (24'), Адриен Рабьо (43'), Michał Probierz (53'), Павел Давидович (89'), Кароль Свидерски (90 + 2')

По итогам группового этапа Евро-2024 Франция заняла 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе и вышла в плей-офф турнира. Польша расположилась на последней 4-й позиции с 1-м баллом и закончила свое выступление на Евро.