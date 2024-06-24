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    Погба: Я умер. Поля Погба больше не существует

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    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своем непростом психологическом состоянии.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Погба признался, что впал в депрессию из-за дисквалификации. В феврале француз был отстранен на четыре года за использование запрещенных препаратов.

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    • «Я закончился. Я умер. Поля Погба больше не существует.

    Я больше не знаю, кто я. Футбол был моей жизнью, моей страстью. А теперь такое ощущение, что я потерял себя», — приводит слова Погба The Guardian Nigeria.

    Дисквалификация Погба началась 11 сентября 2023 года, когда он впервые (изначально — временно) был отстранен от участия в официальных соревнованиях.

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