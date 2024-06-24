Погба: Я умер. Поля Погба больше не существует

Полузащитник «Ювентуса»рассказал о своем непростом психологическом состоянии.

Погба признался, что впал в депрессию из-за дисквалификации. В феврале француз был отстранен на четыре года за использование запрещенных препаратов.

«Я закончился. Я умер. Поля Погба больше не существует.

Я больше не знаю, кто я. Футбол был моей жизнью, моей страстью. А теперь такое ощущение, что я потерял себя», — приводит слова Погба The Guardian Nigeria.

Дисквалификация Погба началась 11 сентября 2023 года, когда он впервые (изначально — временно) был отстранен от участия в официальных соревнованиях.