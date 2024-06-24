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    Мбаппе, скорее всего, сыграет в матче с Польшей

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    Килиан Мбаппе готов помочь сборной Франции в матче против Польши в третьем туре группового этапа Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Мбаппе пропустил предыдущую игру против Нидерландов (0:0) из-за перелома носа, полученного в концовке матча против Австрии (1:0).

    По информации beIN SPORTS, Килиан уже не испытывает дискомфорта из-за того, что ему приходится тренироваться в защитной маске.

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    • Кроме того, в минувшие выходные он принял участие в товарищеском матче с молодежной командой немецкого «Падерборна», в котором стал автором двух забитых мячей.

    Матч Франция — Польша пройдет 25 июня, начало — в 19:00 мск.

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