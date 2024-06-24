Мбаппе, скорее всего, сыграет в матче с Польшей

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Мбаппе пропустил предыдущую игру против Нидерландов (0:0) из-за перелома носа, полученного в концовке матча против Австрии (1:0).
По информации beIN SPORTS, Килиан уже не испытывает дискомфорта из-за того, что ему приходится тренироваться в защитной маске.
Кроме того, в минувшие выходные он принял участие в товарищеском матче с молодежной командой немецкого «Падерборна», в котором стал автором двух забитых мячей.
Матч Франция — Польша пройдет 25 июня, начало — в 19:00 мск.