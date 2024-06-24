Спортдиректор «Крыльев»: Уход Горшкова — это потеря для клуба

Спортивный директорвысказался об уходе защитника

«Мы благодарны Юре за все годы, которые он был в "Крыльях". Он был игроком стартового состава, практически незаменимый на своей позиции. Пожелаем ему всего самого хорошего. Также добиться места в стартовом составе "Зенита".

Уход Горшкова — это потеря для "Крыльев". Но такова футбольная жизнь. Нам тяжело конкурировать с "Зенитом". Конечно, мы предлагали Юре новый контракт, исходя из наших сил», — сказал Корниленко Чемпионату.

Сегодня, 24-го июня в «Зените» объявили о подписании контракта с Горшковым до лета 2027-го года. В прошедшем сезоне защитник провел за «Крыльев Советов» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.