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    «Зенит» объявил о переходе Горшкова

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    «Зенит» сообщил о подписании защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    Горшков подписал с санкт-петербургским клубом трехлетний контракт. В договоре также предусмотрена опция продления еще на сезон.

    Transfermarkt оценивает стоимость Горшкова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 29 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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    • Напомним, ранее еще одним новичком «Зенита» стал нападающий «Локомотива» Максим Глушенков.

    Также сообщалось, что «Зенит» подпишет защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

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