«Зенит» объявил о переходе Горшкова

Юрий Горшков Фото: globallookpress.com
Горшков подписал с санкт-петербургским клубом трехлетний контракт. В договоре также предусмотрена опция продления еще на сезон.
Transfermarkt оценивает стоимость Горшкова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 29 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Напомним, ранее еще одним новичком «Зенита» стал нападающий «Локомотива» Максим Глушенков.
Также сообщалось, что «Зенит» подпишет защитника «Краснодара» Сергея Волкова.