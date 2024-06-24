«Зенит» объявил о переходе Горшкова

сообщил о подписании защитника «Крыльев Советов»

Горшков подписал с санкт-петербургским клубом трехлетний контракт. В договоре также предусмотрена опция продления еще на сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость Горшкова в три миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 29 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее еще одним новичком «Зенита» стал нападающий «Локомотива» Максим Глушенков.

Также сообщалось, что «Зенит» подпишет защитника «Краснодара» Сергея Волкова.