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    Далич: Сборная Хорватии готова к матчу с Италией

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Хорватии
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чего ждет от матча против Италии в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

    Златко Далич
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    Златко Далич

    «Команда готова, и, уверен, все пройдет хорошо. Все кроме Виды здоровы. Мы понимаем ту ситуацию, что для нас фаза матчей на вылет уже началась.

    Нам необходима только победа: три очка выведут нас дальше. Любой прочий расклад отправит нас домой. А так рано домой я не хочу», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Сборные Хорватии и Италии сыграют в понедельник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

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