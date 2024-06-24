Далич: Сборная Хорватии готова к матчу с Италией

Главный тренер сборной Хорватиирассказал, чего ждет от матча против Италии в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«Команда готова, и, уверен, все пройдет хорошо. Все кроме Виды здоровы. Мы понимаем ту ситуацию, что для нас фаза матчей на вылет уже началась.

Нам необходима только победа: три очка выведут нас дальше. Любой прочий расклад отправит нас домой. А так рано домой я не хочу», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Сборные Хорватии и Италии сыграют в понедельник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.