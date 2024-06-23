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    Васютин: Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень

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    Бывший вратарь «Зенита» Александр Васютин прокомментировал свой переход в тольяттинский «Акрон».

    Александр Васютин
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    Александр Васютин

    «Впечатления самые положительные, рад здесь оказаться. Любые изменения тяжело даются человеку, но все к этому шло, и я уверен, что это правильное решение. Мой приоритет был остаться в России и в РПЛ.

    Когда поступил вариант, довольно быстро согласовали все условия. Успел встретиться с командой еще в Москве до вылета на сборы, все прошло быстро. Все очень гладко, отличный коллектив. Нам предстоит хорошенько поработать.

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    • Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень. Чувствую, что еще не все показал, буду стараться принести максимум пользы для команды и показывать хорошую игру.

    Самое главное — постараться закрепиться в РПЛ. Против нас точно не будет легко. Нам придется выкладываться больше чем на сто процентов. Самоотдача у нас будет запредельная», — приводит слова Васютина пресс-служба «Акрона».

    В новом сезоне «Акрон» будет выступать в российской Премьер-лиге.

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