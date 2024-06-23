Тчуамени: Возможно, мы не та команда, которая играет лучше всех, но мы часто оказываемся в полуфинале

Орельен Тчуамени Фото: globallookpress.com
«Я хочу сказать, что все зависит от мнения конкретного человека. Некоторые хотят побеждать и хорошо играть, играть хорошо, при этом выигрывая...
Я хочу побеждать, независимо от того, играем ли мы хорошо или плохо. Мы запомним завоеванные места больше, чем стиль игры.
С этим тренером у нас было немало хороших результатов, много титулов. Это самое главное. Возможно, мы не та команда, которая играет лучше всех, но мы часто оказываемся в финальной четверке», — цитирует Тчуамени RMC Sport.
После двух сыгранных туров сборная Франции набрала четыре очка и располагается на втором месте в группе D.