Тчуамени: Возможно, мы не та команда, которая играет лучше всех, но мы часто оказываемся в полуфинале

Полузащитник сборной Францииотреагировал на критику игры национальной команды на Евро-2024.

«Я хочу сказать, что все зависит от мнения конкретного человека. Некоторые хотят побеждать и хорошо играть, играть хорошо, при этом выигрывая...

Я хочу побеждать, независимо от того, играем ли мы хорошо или плохо. Мы запомним завоеванные места больше, чем стиль игры.

С этим тренером у нас было немало хороших результатов, много титулов. Это самое главное. Возможно, мы не та команда, которая играет лучше всех, но мы часто оказываемся в финальной четверке», — цитирует Тчуамени RMC Sport.

Календарь и таблица Евро-2024

После двух сыгранных туров сборная Франции набрала четыре очка и располагается на втором месте в группе D.