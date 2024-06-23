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    Тчуамени: Возможно, мы не та команда, которая играет лучше всех, но мы часто оказываемся в полуфинале

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    Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени отреагировал на критику игры национальной команды на Евро-2024.

    Орельен Тчуамени
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    Орельен Тчуамени

    «Я хочу сказать, что все зависит от мнения конкретного человека. Некоторые хотят побеждать и хорошо играть, играть хорошо, при этом выигрывая...

    Я хочу побеждать, независимо от того, играем ли мы хорошо или плохо. Мы запомним завоеванные места больше, чем стиль игры.

    С этим тренером у нас было немало хороших результатов, много титулов. Это самое главное. Возможно, мы не та команда, которая играет лучше всех, но мы часто оказываемся в финальной четверке», — цитирует Тчуамени RMC Sport.

    Календарь и таблица Евро-2024

    После двух сыгранных туров сборная Франции набрала четыре очка и располагается на втором месте в группе D.

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