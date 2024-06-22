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    Саньоль о целях сборной Грузии: Получить опыт на этом Евро

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    Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль назвал цели национальной команды на Евро-2024.

    Вилли Саньоль
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    Вилли Саньоль

    «Нам нечего терять, абсолютно. Наша цель — получить опыт на этом Евро. Я очень люблю Грузию, но не ждал, что мы выиграем наш дебютный турнир.

    Для игроков было очень важно увидеть, что такое футбол самого высокого уровня. Нам ещё многому предстоит научиться, но это поможет Грузии в будущем», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

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