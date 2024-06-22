Саньоль о целях сборной Грузии: Получить опыт на этом Евро

Главный тренер сборнойназвал цели национальной команды на Евро-2024.

«Нам нечего терять, абсолютно. Наша цель — получить опыт на этом Евро. Я очень люблю Грузию, но не ждал, что мы выиграем наш дебютный турнир.

Для игроков было очень важно увидеть, что такое футбол самого высокого уровня. Нам ещё многому предстоит научиться, но это поможет Грузии в будущем», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

После ничейного результата в матче с Чехией (1:1) Грузия занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующем матче сборная сыграет против Португалии 26-го июня.