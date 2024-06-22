Мартинес: Мы не из тех команд, которые играют прямолинейно

Главный тренер сборной Португалиивысказался о предстоящем матче против Турции.

«Мы победили в прошлом матче, поскольку проявили настойчивость и веру в себя. За то время, что я здесь работаю, мы впервые одержали волевую победу.

Мы показали невероятный характер. Но если бы забили раньше, то могли бы выиграть в три или четыре мяча.

Мы не из тех команд, которые играют прямолинейно, длинными передачами вперед, мы хотим заходить на последнюю треть поля вшестером или всемером.

Криштиану играл за сборную на шести чемпионатах Европы. Он привносит опыт, голы и моменты. Не нужно думать о его физической форме или о том, где он играл в прошлом сезоне. Он забил 130 голов в 208 матчах за национальную сборную, и я думаю, что говорить больше не о чем», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Турция — Португалия пройдёт 22 июня и начнется в 19:00 мск.