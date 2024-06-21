Зиньковский: Расстроюсь, если Горшков перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал информацию о том, что защитник «Крыльев Советов»может стать игроком

«Видел новости, что Горшков может перейти в "Спартак" или "Зенит". Общались с ним. Ждем, как у него сложится: Самара, "Спартак", "Зенит".

В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков-Зиньковский. Если он перейдет в "Зенит", то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры.

Посмотрим, как она сложится. В любом случае желал и желаю ему удачи», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, ранее на этой неделе «Зенит» выкупил у «Локомотива» нападающего Максима Глушенкова.