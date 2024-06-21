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    Зиньковский: Расстроюсь, если Горшков перейдет в «Зенит»

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может стать игроком «Зенита».

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Видел новости, что Горшков может перейти в "Спартак" или "Зенит". Общались с ним. Ждем, как у него сложится: Самара, "Спартак", "Зенит".

    В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков-Зиньковский. Если он перейдет в "Зенит", то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры.

    Посмотрим, как она сложится. В любом случае желал и желаю ему удачи», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

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