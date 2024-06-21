Спаллетти прокомментировал игру с Испанией

Главный тренер сборной Италииподелился впечатлениями от игры с Испанией (0:1) во втором туре Евро-2024

«Разница в свежести. Они были более свежими, чем мы. Мы часто с запозданием читали игру. Мы показали более низкий уровень реакции, возвращения в оборону для восстановления нижнего блока. Они были круче нас и создали нам проблемы благодаря своей скорости», — цитирует Спаллетти журналист Альфредо Педуллы.

Календарь и таблица Евро-2024

Единственный мяч в этой встрече был забит после автогола защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори. Испания после двух туров имеет 6 очков в группе В, Италия — три.