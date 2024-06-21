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    Линекер назвал «дерьмом» игру сборной Англии на Евро-2024

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    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал игру национальной команды на Евро-2024.

    Гари Линекер
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    Гари Линекер

    «Можно придумывать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмом. Был ли тактический просчет? Очень трудно критиковать Гарета Саутгейта, потому что в целом он изменил судьбу сборной Англии во многих отношениях. При этом он имеет в своем распоряжении группу действительно талантливых игроков. Мы доходили до полуфинала чемпионата мира, играли в финале чемпионата Европы, в четвертьфинала следующего чемпионата мира, где, честно говоря, нам немного не повезло. Он великолепный лидер, отличный коммуникатор, он изменил мнение общественности о национальной команде и игроках.

    Но тактически первый матч… И мы видели это и на других турнирах. Англия начинает хорошо, затем забивает гол, и все меняется, и это почти как тактика: забить гол и держаться за него. Но игра уже отходит от этого. Они могут играть так примерно три минуты в матче. Их не обучают играть иначе?

    Если кто-то говорит, что сборная Англии не старается или не выкладывается на 100%, это ерунда. Они просто немного потерялись тактически. И это исходит от тренера, к сожалению. Саутгейт должен заставить Англию играть выше, как единое целое. Потому что в данный момент они не единое целое», — цитирует Линекера Goal.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Напомним, что сборная Англии сначала победила команду Сербии (1:0), а затем сыграла вничью со сборной Дании (1:1).

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