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    «Рома» может подписать защитника «Манчестер Сити»

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    Защитник Серхио Гомес покинет «Манчестер Сити» этим летом.

    Серхио Гомес
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    Серхио Гомес

    По информации журналиста Маттео Моретто, в переходе испанского футболиста заинтересована «Рома».

    Источник утверждает, что итальянский клуб уже находится в диалоге с «Ман Сити» по поводу возможного приобретения 23-летнего игрока.

    Помимо «Ромы», интерес к Гомесу также проявляют два клуба испанской Ла Лиги — «Реал Сосьедад» и «Бетис».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гомеса в 10 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    «Манчестер Сити» приобрел Гомеса в августе 2022 года у бельгийского «Андерлехта» за 15 миллионов евро.

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