«Рома» может подписать защитника «Манчестер Сити»

Защитникпокинетэтим летом.

По информации журналиста Маттео Моретто, в переходе испанского футболиста заинтересована «Рома».

Источник утверждает, что итальянский клуб уже находится в диалоге с «Ман Сити» по поводу возможного приобретения 23-летнего игрока.

Помимо «Ромы», интерес к Гомесу также проявляют два клуба испанской Ла Лиги — «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Transfermarkt оценивает стоимость Гомеса в 10 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Манчестер Сити» приобрел Гомеса в августе 2022 года у бельгийского «Андерлехта» за 15 миллионов евро.