Аргентина — Канада: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки.

Аргентинцы открыли счет в матче на 49-й минуте. Месси с правой половины поля выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, Мак Аллистер опередил Крепо, который играл на выходе, и протолкнул мяч мимо голкипера сборной Канады к правому углу вратарской на Альвареса, а Хулиан уверенно отправил снаряд в сетку.

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Снять все вопросы о победителе матче чемпионам мира удалось на 88-й минуте. Месси получил мяч в центре половины поля сборной Канады и разогнал атаку своей команды. Лионель выполнил передачу практически в центр штрафной площади на ход Мартинесу, а уже Лаутаро удачно пробил между ног Крепо.

Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A Аргентина — Канада 2:0 Голы: 1:0 Хулиан Альварес (49'), 2:0 Лаутаро Мартинес (88') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Гонсало Монтьель, 89'), Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес (Николас Отаменди, 76'), Алексис Мак Аллистер, Анхель Ди Мария (Джовани Ло Чельсо, 68'), Маркос Акунья (Николас Тальяфико, 89'), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 76') Канада: Максим Крепо, Моиз Бомбито, Стефен Эустакиу, Тажон Бушанан (Джейкоб Шаффельбург, 59'), Альфонсо Дэвис, Алистер Джонстон, Кайл Ларин (Ричи Лария, 80'), Джонатан Дэвид, Лиам Миллар (Джейсен Расселл-Роу, 85'), Дерек Корнелиус, Исмаэль Коне (Джонатан Осорио, 85') Предупреждения: Родриго Де Пауль (61'), Исмаэль Коне (81'), Джовани Ло Чельсо (90 + 1'), Дерек Корнелиус (90 + 4')

Также в группе А выступают сборные Чили и Перу, которые проведут свой матч 22 июня.

Календарь и таблица Кубка Америки

Во втором туре сборная Аргентины сыграет с командой Чили, а Канады встретится о сборной Перу. Оба матча пройдут 26 июня.