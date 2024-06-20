Мбаппе, возможно, сыграет в матче с Нидерландами

Нападающий сборной Франциинастроен принять участие в матче противво втором туре группового этапа Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе из-за перелома носа, полученного в концовке матча с Австрией (1:0).

По информации RMC Sport, сейчас уже нельзя исключать, что лидер французской сборной все-таки сыграет в ближайшем матче.

Источник также отмечает, что Мбаппе пока не получил защитную маску, но ожидается, что он сможет потренироваться с ней либо в четверг вечером, либо уже в пятницу утром, то есть в день игры.

Матч Нидерланды — Франция пройдет 21 июня в Лейпциге, начало — в 22:00 мск.