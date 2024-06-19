Тренер Албании Силвиньо: В конце игры мы заслужили ничью

Главный тренер сборнойпрокомментировал ничейный результат своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(2:2).

«Прежде всего надо отдать должное сопернику, потому что Хорватия в последние несколько лет показывает очень хорошие результаты. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать.

Первый тайм мы провели очень хорошо, но во втором у нас были трудности на протяжении более 15-20 минут. Но в конце игры мы заслужили ничью», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.

После этого матча Албания занимает 3-е место в своей группе с 1-м баллом в активе. В следующем матче команда сыграет против Испании 24-го июня.