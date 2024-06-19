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    Мостовой высказал свое мнение о Станковиче

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    Ветеран московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение главным тренером «красно-белых» Деяна Станковича.

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    «Деян в прошлом прекрасный футболист, поэтому с ним мы можем разговаривать на футбольном языке. Конечно, результат это не гарантирует, потому что играют футболисты, а не тренеры. Сможет ли "Спартак" снова стать великим при Деяне?

    Откуда я знаю. Еще рано об этом говорить, нужно будет посмотреть на состав, на игру команды. В том году, в самом начале я сказал, что в чемпионате будет интрига и она была. Потому что я советуюсь не с Богом, я отталкиваюсь от живых людей.

    Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне и кто-то еще в мой огород кидает камни», — сказал Мостовой «СЭ».

    В мае стало известно о назначении на пост главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее он работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

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