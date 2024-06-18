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    Саньоль: Чем больше мы будем играть в подобных матчах, тем лучше будем

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    Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о матче против Турции (1:3) в первом туре группового турнира Евро-2024.

    Вилли Саньоль
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    Вилли Саньоль

    «Чего нам не хватило? Немного таланта, немного опыта — все это мы приобретем, только участвуя в подобных турнирах. Чем больше мы будем играть в подобных матчах, тем лучше будем.

    Никогда не бывает приятно, когда проигрываешь, но я думаю, что команда может гордиться нашим выступлением и представлением грузинского футбола в таком позитивном свете. Думаю, у нас было столько же моментов, сколько у соперника», — цитирует Саньоля пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    После этого матча Турция занимает 1-е место в группе F с 3 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против Португалии 22-го июня. Грузия в следующем матче встретится с Чехией 22-го числа.

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