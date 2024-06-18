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    Килиан МбаппеДневник Евро-2024. Разгром Украины, драма Лукаку и разбитый нос Мбаппе
  • 12:08
    • Источник: Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
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    Пименов: Сборной Франции некем заменить Мбаппе

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    Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о травме нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее стало известно, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024 из-за перелома носа. Лидер французской сборной получил травму в игре против Австрии (1:0).

    «Сборной Франции некем заменить Мбаппе. Его отсутствие — потеря для команды.

    Главное, чтобы не было сотрясения, а нос вправляется быстро. Важно, чтобы команда смогла себе обеспечить достаточный выход из группы.

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    • Есть опасения в этом вопросе, потому что в игре с Австрией Франции было сложно», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

    Во втором туре сборная Франции сыграет 21 июня с командой Нидерландов. Матч пройдет в Лейпциге, начало — в 22:00 мск.

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