Пименов: Сборной Франции некем заменить Мбаппе

Бывший футболист сборной Россиивысказался о травме нападающего сборной Франции

Ранее стало известно, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024 из-за перелома носа. Лидер французской сборной получил травму в игре против Австрии (1:0).

«Сборной Франции некем заменить Мбаппе. Его отсутствие — потеря для команды.

Главное, чтобы не было сотрясения, а нос вправляется быстро. Важно, чтобы команда смогла себе обеспечить достаточный выход из группы.

Есть опасения в этом вопросе, потому что в игре с Австрией Франции было сложно», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

Во втором туре сборная Франции сыграет 21 июня с командой Нидерландов. Матч пройдет в Лейпциге, начало — в 22:00 мск.