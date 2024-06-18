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    Кварацхелия: Я приму решение о своем будущем после Евро-2024

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    Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия дал комментарий по поводу своего будущего в неаполитанской команде.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Я чувствую себя хорошо, я сосредоточен только на чемпионате Европы и выкладываюсь на максимум. Я приму решение о своем будущем после соревнований, но сейчас я не думаю ни о чем, кроме этого турнира и настоящего», — цитирует Кварацхелию Sky Sport Italia.

    В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

    Напомним, что сборная Грузии в первом матче Евро-2024 уступила команде Турции со счетом 1:3.

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