Кварацхелия: Я приму решение о своем будущем после Евро-2024

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузиидал комментарий по поводу своего будущего в неаполитанской команде.

«Я чувствую себя хорошо, я сосредоточен только на чемпионате Европы и выкладываюсь на максимум. Я приму решение о своем будущем после соревнований, но сейчас я не думаю ни о чем, кроме этого турнира и настоящего», — цитирует Кварацхелию Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, что сборная Грузии в первом матче Евро-2024 уступила команде Турции со счетом 1:3.