Геркус: Австрия — очень цепкая команда

Бывший президент «Локомотива»прокомментировал победу сборной Франции над Австрией (1:0) в матче первого тура группового этапа Евро-2024.

«Очень неплохо смотрелась австрийская сборная. Цепкая, настырная, хорошо готова физически. Прекрасный прессинг демонстрировали, командное взаимодействие, также много владели мячом. В целом, доставили проблемы сопернику.

Уровень мастерства и сопротивления игроков французской сборной не позволил Австрии заработать даже очко, но они оставили очень хорошее впечатление», — сказал Геркус «СЭ».

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Следующую встречу Австрия проведет 21 июня против Польши.