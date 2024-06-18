Дешам: Главное, что Франция стартовала с победы

Главный тренер сборной Франциивысказался по поводу победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Австрии (1:0).

Минимальную победу со счётом 1:0 французам принёс автогол защитника сборной Австрии Максимилиана Вёбера.

«Меня устраивают действия моих игроков. У нас были возможности закончить всё раньше, но не бывает лёгких матчей. Хоть у нас и отличные игроки в атаке, мы не во всём справились хорошо: впереди мы одновременно и хладнокровны, и щедры. Мы должны были оказаться точнее в атаке, но, конечно, главное, что мы стартовали в турнире с победы. Это хорошая привычка, которую нам следует сохранить», — сказал Дешам в эфире TF1.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Евро-2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля.