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    Дешам: Главное, что Франция стартовала с победы

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Австрии (1:0).

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    Минимальную победу со счётом 1:0 французам принёс автогол защитника сборной Австрии Максимилиана Вёбера.

    «Меня устраивают действия моих игроков. У нас были возможности закончить всё раньше, но не бывает лёгких матчей. Хоть у нас и отличные игроки в атаке, мы не во всём справились хорошо: впереди мы одновременно и хладнокровны, и щедры. Мы должны были оказаться точнее в атаке, но, конечно, главное, что мы стартовали в турнире с победы. Это хорошая привычка, которую нам следует сохранить», — сказал Дешам в эфире TF1.

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