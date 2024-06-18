Аршавин: Травма Мбаппе может стать трагедией всего Евро

Бывший капитан сборной Россиивысказался о травме лидера сборной Франции

Мбаппе получил перелом носа в конце матча с Австрией (1:0) в первом туре группового этапа Евро-2024.

«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч.

Может ему теперь это, (маску) черепашки‑ниндзя, он же кто там, Донателло? И это он только об лопатку этого человека ударился, а если бы об голову? Там бы взрыв произошел, мне кажется», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Во втором туре сборная Франции сыграет 21 июня с командой Нидерландов.