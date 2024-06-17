ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жедсон ФернандешПортугальский «орел». Жедсон Фернандеш является главной трансферной целью «Зенита»
  • 23:57
    • Франция обыграла Австрию в матче Евро-2024
    Все новости спорта

    Лоботка о виктории сборной Словакии: Мы выходили на поле, чтобы победить

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Бельгии Сборная Словакии
    Хавбек сборной Словакии Станислав Лоботка прокомментировал неожиданную победу своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с Бельгией (0:1).

    Станислав Лоботка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Лоботка

    «Быть может, нам где-то и повезло, однако мы выходили на поле, чтобы победить. Рад награде лучшего игрока матча, но я больше счастлив нашей победе.

    Были близки упустить победу, но, играя с такой сборной, не стоит рассчитывать на победу с большой разницей в счёте. Определённо, мы хорошо стартовали в этом турнире», — приводит слова Лоботки пресс-служба УЕФА.

  • Дневник Евро-2024. Победы Англии и Нидерландов, возвращение Эриксена, достижение Кейна
  • О главных событиях третьего игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Вчера

    • Напомним, что хавбек сборной Словакии был признан лучшим футболистом матча группового этапа Евро-2024 с Бельгией. В следующем матче словацкая сборная сыграет против Украины 21-го июня.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Грузия набрать очки?
  • Турция — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Португалия Роналду одержит победу на старте Евро-2024
  • Португалия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов снова проиграет?
  • Корда — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Перселл — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры