Лоботка о виктории сборной Словакии: Мы выходили на поле, чтобы победить

Хавбек сборнойпрокомментировал неожиданную победу своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(0:1).

«Быть может, нам где-то и повезло, однако мы выходили на поле, чтобы победить. Рад награде лучшего игрока матча, но я больше счастлив нашей победе.

Были близки упустить победу, но, играя с такой сборной, не стоит рассчитывать на победу с большой разницей в счёте. Определённо, мы хорошо стартовали в этом турнире», — приводит слова Лоботки пресс-служба УЕФА.

Напомним, что хавбек сборной Словакии был признан лучшим футболистом матча группового этапа Евро-2024 с Бельгией. В следующем матче словацкая сборная сыграет против Украины 21-го июня.