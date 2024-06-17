Беллингем прокомментировал критику в адрес Трента

Полузащитник сборной Англиизащитил своего партнера, на которого обрушилась критика после первого матча на Евро-2024.

«Трент облегчает мне задачу, потому что на этой позиции он может хорошо контролировать игру в обороне. Знаю, что люди говорят много чепухи, но он очень агрессивен в давлении, а это помогает мне, поскольку я получаю передышку.

Думаю, мы хорошо понимаем друг друга при игре с мячом. Он все время хочет играть на позитиве, все время хочет играть вперед. Мы принимаем таких партнеров, которые могут потерять мяч, потому что это нормально.

Мы вернем мяч обратно и продолжим играть. Думаю, Трент великолепен», — сказал Джуд Беллингем.

Календарь и таблица Евро-2024

В матче первого тура сборная Англии победила сборную Хорватии со счетом 1:0.