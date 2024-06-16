Вегхорст: Сегодня утром написал своей девушке, что забью

Форвард сборной Нидерландоввысказался о победном голе в матче против Польши (2:1) на Евро-2024.

«Я знал, что это произойдет. Я могу показать вам сообщения в WhatsApp. Сегодня утром я написал своей девушке: "Приблизительно за 20 минут до финального свистка счет будет 0:0 или 1:1, а потом..." Мой гол случился чуть позже, но все же», — сказал Вегхорст после матча.

После этого матча Нидерланды занимают 1-е место в группе D на Евро-2024 с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Франции 21-го июня.

Сборная Польши пока без набранных очков. В следующем поединке национальная команда встретится с Австрией 21-го числа.