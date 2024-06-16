Гакпо: Мы — команда, которая никогда не сдается

Форвард сборной Нидерландовподвел итоги матча Евро-2024 против Польши (2:1).

«Это был тяжелый матч и сильный соперник. Они забили первыми, так нам было немного сложно, но мы создали много хороших возможностей. В целом, я считаю, мы выступили неплохо. Мы должны проанализировать матч и посмотреть, где мы могли бы сыграть сильнее. Очевидно, что мы — команда, которая никогда не сдается», — приводит слова Гакпо BBC One.

После этого матча Нидерланды занимают 1-е место в группе D на Евро-2024 с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Франции 21-го июня.

Сборная Польши пока без набранных очков. В следующем поединке национальная команда встретится с Австрией 21-го числа.