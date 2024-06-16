ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деонтей Уайлдер (слева)5 именитых ветеранов в боксе, которым в 2024 году пора заканчивать карьеру
  • 18:00
    • Словения — Дания: стартовые составы команд
  • 17:53
    • Нидерланды одержали волевую победу над Польшей на Евро-2024
  • 17:23
    • Дрейпер переиграл Берреттини и выиграл первый турнир серии АТР
    Все новости спорта

    Гакпо: Мы — команда, которая никогда не сдается

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Польши Сборная Нидерландов
    Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо подвел итоги матча Евро-2024 против Польши (2:1).

    Коди Гакпо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коди Гакпо

    «Это был тяжелый матч и сильный соперник. Они забили первыми, так нам было немного сложно, но мы создали много хороших возможностей. В целом, я считаю, мы выступили неплохо. Мы должны проанализировать матч и посмотреть, где мы могли бы сыграть сильнее. Очевидно, что мы — команда, которая никогда не сдается», — приводит слова Гакпо BBC One.

    После этого матча Нидерланды занимают 1-е место в группе D на Евро-2024 с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Франции 21-го июня.

    Сборная Польши пока без набранных очков. В следующем поединке национальная команда встретится с Австрией 21-го числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия переиграть Сербию?
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
  • Датчане начнут Евро-2024 с победы
  • Словения — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Томлянович — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры