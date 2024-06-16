Аршавин назвал главную проблему сборной Венгрии

Бывший капитан сборной Россиипрокомментировал поражение сборнойв матче против(1:3) в первом туре группового этапа Евро-2024.

«Венгры мне напомнили шотландцев. Только те играли так всю игру, а эти первый тайм. Их много, но агрессии нет, хотя против них всегда неприятно играть.

Футбол сейчас агрессивный. Вчера, например, Рой Кин критиковал Шотландию, назвав их плюшевыми мишками. Венгры плюшевыми не были, но действовали очень пассивно — давали время и пространство швейцарцам, не так плотно играли в обороне в первом тайме. Поэтому и счет был 0:2.

Во втором тайме венгры стали больше рисковать, а швейцарцы думали о том, чтобы не пропустить. Левый фланг удалось насытить игроками — оттуда три или четыре опасные подачи было. Он работал, а швейцарцы не успевали. В какой‑то момент даже показалось, что ничья будет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Во втором туре Венгрия сыграет с Германией, а швейцарцы встретятся с Шотландией. Оба матча пройдут 19 июня.