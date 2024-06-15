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    Месси: У Карбони большое настоящее и будущее, мы должны найти применение его таланту

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    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о партнере по команде Валентине Карбони.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «У него большое настоящее и будущее, мы должны найти применение его таланту, так же, как и таланту других игроков, которые приходят к нам в сборную. С тех пор как мы приехали в США, он тренируется с нами. Я видел его в сборной до 20 лет, но он сильно вырос: он другой игрок, гораздо более обученный и с потрясающим качеством», — приводит слова Месси FCInterNews.

    В прошлом сезоне Карбони в составе «Монцы» сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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