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    Далич: Хорватия попала в самую сложную группу на Евро-2024

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящей встрече со сборной Испании в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

    Златко Далич
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    Златко Далич

    «Мы попали в самую сложную группу на чемпионате, и все это понимают. Хороший старт имеет решающее значение. Помните чемпионат мира в Катаре, когда мы в первом матче сыграли с Марокко вничью? Это очко было очень важно в дальнейшем. Но мы не нацелены на ничью: мы хотим показать себя с лучшей стороны и победить.

    Мы никого не боимся. Мы едем за победой. Это будет сложно и очень ответственно, но, как всегда, я верю в нашу команду», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

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