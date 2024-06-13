«Ливерпуль» выкупит у «Бенфики» 19-летнего Невеша

Полузащитник «Бенфики»может стать самым дорогостоящим трансферомв это межсезонье.

По информации Correio da Manha, в ближайшие дни «Ливерпуль» отправит «Бенфике» официальное предложение по 19-летнему футболисту.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Невеша 60 миллионов евро, но получил отказ. Лиссабонский клуб потребует за талантливого хавбека не менее 100 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Невеша в 55 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Португалии 33 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.