«Зенит» начал официальные переговоры по трансферу Зайнутдинова из «Бешикташа»

Санкт-петербургский «Зенит» открыл переговоры по трансферу защитника турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что к Зайнутдинову проявляет интерес московский «Локомотив».

В минувшем сезоне левый защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА с 2020 по 2023 год.