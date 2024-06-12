Газзаев прокомментировал назначение в «Родину»

Новый главный тренер московской «Родины» Владимир Газзаев дал первое свое интервью в новой должности.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владимир Газзаев Фото: yuga.ru

«Я рад возглавить такой прогрессивный и стремительно развивающийся клуб. В последние годы поступало немало предложений из ближнего зарубежья, но я стремился к тому, чтобы работать именно в российском футболе. Так что "Родина" — это долгожданный вызов для меня!

Много говорить не буду, полностью сосредоточен на работе. Отмечу лишь высокий уровень организации в клубе. Мы уже неделю плотно работаем с руководством клуба над подготовкой. За это время мы провели беседы со всеми тренерами и сформировали новый тренерский штаб.

Я остался доволен каждым тренером, работающим в "Родине", — это современные, желающие расти профессионалы. Также я внимательно изучил по видео каждого игрока, который есть в первой команде "Родины" на контракте, включая уходящих в аренды, а также посетил матч "Родины-2".

Твёрдо могу сказать, что у "Родины" качественные игроки и вариативный состав. Жду с нетерпением 17 июня — дня, когда начнётся наша предсезонная подготовка», — цитирует Газзаева сайт «Родины».

Владимир Газзаев — сын Валерия Газзаева, в качестве главного тренера работал в «Алании», казахстанских «Туране» и «Актобе».