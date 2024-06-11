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    Романцев: Я за то, чтобы такой интересный форвард, как Тюкавин, проверил себя в Европе

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    Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о будущем форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «За Володю с его бесстрашным характером в жизни и на поле я был спокоен. Потому и отпустил в Германию без всяких сомнений. Если у Тюкавина такой же характер, то пусть едет. Рискнуть стоит еще и потому, что при любом раскладе он ничего не потеряет. А в плане житейского и футбольного опыта может многое приобрести.

    Бесчастных повезло, что он попал в команду, которую возглавлял мой хороший друг Отто Рехагель, обладающий редким даром раскрывать игроков и создавать команду из ничего. Неслучайно его победу на Евро-2004 со сборной Греции восприняли как футбольное чудо. Словом, я за то, чтобы такой интересный форвард, как Тюкавин, проверил себя в Европе, не откладывая эту возможность на потом. Удачи и здоровья тебе, Константин», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне 21-летний Тюкавин забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

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