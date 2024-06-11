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    Куман недоволен травмой де Йонга

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    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал травму хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, из-за которой он пропустит чемпионат Европы 2024 года.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Мы посчитали, что Френки де Йонг не будет в форме в ближайшие три недели. У него была предыстория с этой травмой голеностопа, и рисковать не стоит. Его клуб уже рискнул, и теперь нам приходится за это расплачиваться», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

    27-летний футболист не сможет выступить на турнире из-за повреждения голеностопа. Хавбек травмировался 21 апреля в матче за «Барселону» против «Реала» (2:3) в 32-м туре чемпионата Испании. С тех пор игрок не выходил на поле в официальных встречах.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Нидерландов по итогам жеребьевки попала в группу D вместе с Польшей, Австрией и Францией.

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