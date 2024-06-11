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    УЕФА заплатит «Барселоне» за де Йонга, который не сыграет на Евро-2024 из-за травмы

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    УЕФА заплатит 50 тыс. евро «Барселоне» за полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Напомним, ранее стало известно, что хавбек не сыграет на Евро-2024 из-за травмы.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.

    Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

    Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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